رياضة | روما يؤجل تدريبه الأول بسبب إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر روما يؤجل تدريبه الأول بسبب إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي روما الإيطالي على تأجيل التدريب الأول استعدادا للموسم القادم بسبب إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد.

وكشف المهاجم الإسباني كارليس بيريز عن إصابته الخميس، بعد أن أعلن حارس المرمى البديل أنتونيو ميرانتي إصابته الأسبوع الفائت.

كما أعلن الظهير الأيسر البرازيلي برونو بيريش الجمعة عبر حسابه على "إنستغرام" أنه "للأسف كان فحصه إيجابيا" بـ"كوفيد-19" رغم أنه لا يعاني من أي أعراض.

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" إلى أن اللاعب الرابع المصاب هو الهولندي جاستن كلويفرت، بعد أن عاد من العطلة في بلاده من جزيرة إيبيزا الإسبانية السياحية.

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وأفادت تقارير صحفية بأن روما أرجأ عودته إلى التمارين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في 19 سبتمبر، يوما واحدا حيث سيقوم بفحوصات الكشف عن الفيروس السبت.

وأعلن عدد من الأندية الأخرى عن حالات إيجابية بعد عودة اللاعبين والمدربين من العطلة.

إذ كشف بولونيا إصابة مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش بالفيروس وهو الذي يتعالج من سرطان الدم منذ العام الفائت ويخضع للعزل المنزلي.

كما أعلن كالياري عن إصابة كل من الكرواتي فيليب براداريتش، لوكا كيبيتيلي، البرتو تشيري والبلغاري كيريل ديسبودوف بالفيروس.

فيما كشف ساسوولو عن إصابة مهاجمه العاجي جيريمي بوغا، ونابولي عن إصابة مهاجمه أندريا بيتانيا، فيما لم يكشف تورينو عن اسمي لاعبين مصابين في صفوفه، على غرار العائد إلى الدرجة الأولى بنيفينتو الذي أعلن عن حالة إيجابية واحدة.