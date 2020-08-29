رياضة | تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات يوفنتوس لضم سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي مع النجم الدولي الاورجوايني️ لويس سواريز مهاجم نادي برشلونة الاسباني لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت تقرير صحفية اسبانية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي وضعت سواريز كهدف اول لها هذا الصيف للتعاقد معه لتعويض للرحيل المحتمل للمهاجم الدولي الأرجنتيني هجواين.

وأضافت التقارير أن المدرب الإيطالي اندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس قد بلغ هجواين انه ليس ضمن خططه فى الموسم الجديد ويمكنه الرحيل هذا الصيف.

بينما بلغ الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني سواريز انه خارج حسابته فى تشكيلة الموسم الجديد بالبارسا.