رياضة | ميلان يقترب من ضم لاعب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب من ضم لاعب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد في طريقه لإعارة نجمه إبرايهم دياز إلى صفوف ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة ماركا مساء أمس الجمعة، أنه يتبقى فقط التوقيع على العقود، التي لن تتضمن أي شرط يتيح من خلاله لـ"الروسونيري" بضم لاعب الوسط المهاجم الشاب صاحب الـ21 ربيعاً لصفوفه بشكل نهائي.

وأكدت أن اللاعب، ذا الأصول المغربية، سيسافر خلال الأيام المقبلة للتوقيع على عقد الإعارة.

وكان براهيم دياز قد ترعرع في صفوف ملقا قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي ومنه إلى "الملكي" في يناير 2019.