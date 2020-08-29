رياضة | إنها الحرب.. بارتوميو لن يستقيل وميسي يرفض التراجع

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنها الحرب.. بارتوميو لن يستقيل وميسي يرفض التراجع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رئيس نادي برشلونة الاسباني جوزيب ماريا بارتوميو رسالة مباشرة الى النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي انه يرفض الإستقالة من رئاسة النادي الكتالوني.

وقالت تقارير صحفية أن بارتوميو لن يستقيل من منصبه من أجل إرضاء ليو ميسي الذي هدد بالرحيل عن صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت التقارير أن قرار النجم الدولي الأرجنتيني نهائي بشأن رحيله عن صفوف نادي برشلونة هذا الصيف بسبب أنه لا يؤمن بمشروع النادي الجديد تحت قيادة بارتوميو وكومان.

وكان ميسي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل هذا الأسبوع حيث بلغ إدارة برشلونة رسميا رغبته فى الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف.