رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي الأهلي اختتموا تحضيراتهم اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري المقررة اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به المباراة، والذي يضم كلا من محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ومن المرجح أن يتضمن التدرير الختامي اليوم التركيز على الكرات العرضية والتسديد على المرمى وذلك لرغبة المدير الفني في حل أزمة قلة التهديف التي يعاني منها الفريق في الفترة الأخيرة.