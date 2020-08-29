رياضة | عرض إيطالي جديد لميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض إيطالي جديد لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يحاول إغراء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بارتداء قميص النيراتزوري في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن ميسي أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة برشلونة منذ أيام لإبلاغهم يرغبته في الرحيل في الصيف الحالي عن صفوف النادي الكتالوني.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي إنتر ميلان يراقبون وضع ميسي في برشلونة ويخططون لإغراء البرغوث الأرجنتيني بتأكيد بقاء مواطنه لاوتارو مارتينيز بالإضافة إلى التعاقد مع صديقه التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط برشلونة.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أن ميسي كان يعمل بقوة على التعاقد مع لاوتارو مارتينيز وجلبه إلى برشلونة كما تجمعه علاقة مميزة مع أورتو فيدال.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يعلم أن وجود ميسي سيجذب عشرات الرعاة للنادي من الصين ويساهم في حصد النيراتزوري للكثير من الأموال.