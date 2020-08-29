رياضة | الكشف عن مدة غياب حازم إمام

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب حازم إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب نادى الزمالك، عن مدة غياب إصابة حازم إمام، قائد الفريق عن الملاعب.

وأوضح أسامة أن الأشعة التى أجراها حازم أثبتت إصابته بشد فى السمانة، وتستغرق فترة علاجه أسبوعًا على الأقل بجانب الراحة التامة.

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وقد تعرض إمام للإصابة فى لقاء الإنتاج الحربى، في مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز، الجولة الثانية والعشرين، والذى انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وتعرض نادي الزمالك للخسارة الرابعة هذا الموسم في بطولة الدوري المصري في الجولة الـ 22 أمس على يد المقاولون العرب المنقوص بلاعب منذ الدقيقة 36 بنتيجة 1-2.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة.