رياضة | كومان يطالب برشلونة بضم فاينالدوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يطالب برشلونة بضم فاينالدوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي جورجينيو فاينالدوم نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي أعرب عن رغبته في الإنضمام إلى برشلونة الإسباني في ظل تولي الهولندي رونالد كومان القيادة الفنية للفريق الكتالوني مؤخرًا خلفًا للإسباني كيكي سيتين.

وسلطت صحيفة سبورت الإسبانية الضوء على موقف النجم الهولندي من الأخبار المتداولة مؤخرًا حول رغبة برشلونة في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فاينالدوم أعرب عن رغبته في الموافقة على عرض البلوجرانا حتى يكون تحت قيادة مواطنه الهولندي رونالد كومان وهو ما قد يكلف الخزينة النادي الكتالوني مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فاينالدوم مرتبط بعقد ممتد مع ليفربول حتى صيف 2021 ولم يدخل النادي في مفاوضات التجديد معه حتى الآن مما يمنحه الأحقية في التفاوض مع أي نادي آخر في مطلع العام المقبل.