رياضة | كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني بنادي الزمالك، على 3 أسماء للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد افصح كارتيرون على أسماء الثلاثي وهم، عنتر وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد، عن صفوف القلعة البيضاء هذا الصيف.

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ويرغب في رحيل الثلاثة لاعبين السابق بعد الاتفاق على ضم 4 صفقات سوبر لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى.

وحصد كلا الفريقين 42 نقطة، إلا أن الأبيض خاض 21 مباراة فقط حتى الآن، بفارق مباراة عن بيراميدز الذى خاض 22 مباراة