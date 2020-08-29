شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عبد الستار صبرى يرواغ حارس بوليفيا ويسجل للفراعنة فى كأس القارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة رائعة نجح عبد الستار صبرى، نجم منتخب مصر السابق، فى تسجيل هدف بمهارة عالية للمنتخب الوطني فى شباك المنتخب البوليفي بالجولة الأولى لمباريات بطولة كأس العالم للقارات بالمكسيك نسخة عام 1999، الهدف جاء بعدما تقدم عبد الستار صبرى للفراعنة فى الدقيقة السابعة من اللقاء بمهارة عالية بعد جملة فنية رائعة من حازم إمام وحسام حسن، أكملها عبد الستار صبري بمراوغة رائعة لحارس بوليفيا قبل أن يسكنها الشباك.

وتعادلت بوليفيا فى الدقيقة 31 عن طريق ليمبرج، قبل أن يسجل المنتخب الأمريكى الجنوبى هدفا ثانيا فى الدقيقة 41، ونجح ياسر رضوان فى تسجيل هدف عالمى لا يزال عالقاً فى أذهان جمهور الكرة، بعد تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة جدا، وانتهى اللقاء بالتعادل ليحصل المنتخب على أولى نقاطه بالبطولة.

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