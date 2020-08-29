شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه المصري فى الدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم،السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الاهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ إستئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

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ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.

أوراق الاهلي في مباراة الليلة ليست جديدة وهي معروفة للجميع فالفريق يعتمد على مهاجمه السنغالي آليو بادجي وعلى معلول وأجاي وقفشة والسولية وحمدي فتحي ومعهم مروان محسن صاحب هدف الإنقاذ أمام الجونة ويستعيد للفريق وليد سليمان الذي غاب عن لقاء الجونة للأصابة فيما يفقد الأحمر في مباراة الليلة ، كلاً من آليو ديانج وأحمد فتحي للأصابة ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف نتيجة أحداث مباراة السوبر.