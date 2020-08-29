تفاصيل خضوع والد محمد صلاح لعملية خطيرة في القلب

خضع صلاح غالي، والد اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لعملية جراحية دقيقة في القلب.

وأعلن خال محمد صلاح، عبد العزيز البمبي، تحسن الحالة الصحية لـ صلاح غالي، عقب خضوعه لعملية جراحية بمستشفى خاص بالقاهرة.

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وكتب البمبي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يتقدم الحاج صلاح بالشكر لكل الأهل والأحباب ولكل من سأل عنه وهو داخل المستشفى ويطمئن الجميع أنه شفي ولله الحمد ويتمتع بصحة جيدة".

وأضاف: "بفضل من الله هو الآن يقضي فتره نقاهة بالقاهرة، ولولا الظروف الحالية لصافح الجميع فردا فردا، وشكر خاص من أفراد الأسرة جميعا لكل من سأل على الحاج وهو داخل المستشفى، داعيين المولى أن يعافي الجميع ويجمعنا على الخير دائما". حسبما نشر موقع "العين الإخباري".

وكان صلاح غالي تواجد بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وخاض عملية جراحية إثر إصابته بوعكة صحية بالقلب عقب تعرضه لضيق بالتنفس بسبب ضيق صمامات الأوعية الدموية وصمامات القلب، ويستكمل فترة علاجه حاليا بإحدى الفيلات الخاصة بالعائلة بالقاهرة.