شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يبحث عن ودية في نوفمبر و أزمة بسبب الأجندة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد المنتخب الأول أزمة بسبب صعوبة الاتفاق علي مباراة ودية خلال شهر نوفمبر المقبل حيث طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر زيادة فترة معسكر المنتخب في شهر نوفمبر أسبوع إضافى وخوض خلاله مباراة ودية للاستعداد لمباراتي توجو في نفس الشهر ضمن التصفيات المؤهلة لكاس الامم الافريقية ٢٠٢٢ التي تستضيفها الكاميرون .

الأزمة التي تواجه جهاز منتخب مصر الاول هي صعوبة استقدام منتخب قوي يضم عناصره الأساسية خلال الفترة التي يرغب فيها حسام البدري خوض الودية لانها ستكون قبل انطلاق الاجندة الدولية وبالتالي في حالة موافقة اي منتخب علي مواجهة الفراعنة سيكون بدون لاعبيه الدوليين وسيكون فقط من المحليين وستكون المباراة ضعيفة ونفس الامر البدري الذي سيخوض الودية بالمحليين ايضا لان اللاعبين الدوليين سيكونون متواجدين مع انديتهم ايضا وبالتالي لن تكون الودية مفيدة بشكل كبير للمنتخب الي جانب الاجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا والتي سيتم التعامل بها مع المنتخب الذي سيصل مصر لخوض الودية والذي غالبا سيكون منتخب افريقي.

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كشف محمد بركات مدير منتخب مصر ان هناك توقف للمنتخب فى شهر أكتوبر ومن المرجح أن يتم إلغاءه من قبل المنتخب الأول مقابل أن يتم منح أسبوع إضافي للفراعنة قبل فترة التوقف فى شهر نوفمبر لخوض ودية قبل مباراتى توجو مضيفا أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أي مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة موضحا أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلةو أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية في كافه الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب بما يراعي تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتي توجو وكل العناصر في كامل لياقتهم الفنية والبدنية.

يواجه معسكر اكتوبر أزمة اخري بعد طلب البدري عدم خوضه وتركه لاتحاد الكرة يلعب فيه مباريات كأس مصر بينما طلب الجهاز الفني لمنتخب الاوليمبي اقامة معسكر الاوليمبي لاعداد لاعبيه الاوليمبياد طوكيو خاصة ان اخر معسكر للفريق كان في نوفمبر من العام الماضي خلال بطولة امم افريقيا التي فاز بها الفراعنه تحت ٢٣ سنة واستضافتها مصر .