شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يخشى انتفاضة طلائع الجيش على ستاد السلام بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد السلام والأهلى بافتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الطلائع مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

وطالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتلافى الأخطاء الدفاعية التي تكلف الفريق أهداف ساذجة ومحاولة إستغلال أنصاف الفرص ، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز ، في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة إستمرار الروح المعنوية العالية التي ظهرت في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة ومنحت الفريق التعادل وكان قريباً من الفوز لولا إهدار عمرو جمال لركلة الجزاء، مؤكداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث في الديربى العسكرى.

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الطلائع مكون من :"عامر عامر –أحمد شديد قناوى – محمود البدري – أحمد صابر – علاء سلامة- أحمد مجدي – محمود عادل – محمد عادل – موسى دياوارا - محمد فييرا – باسم مرسي".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين ومحمد أشرف روقة وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى".