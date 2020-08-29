شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض المجازفة بحازم إمام فى موقعة إنبى بعد إصابة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المجازفة بحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق فى مواجهة إنبى، المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تجددت إصابة اللاعب فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب فى الدقائق العشرة الأولى من المباراة مما أدى إلى تغييره والدفع بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، أول أمس، الخميس، فى الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى والذى تعرض خلاله الأبيض للهزيمة بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر، أن يطلع الجهاز الطبى للزمالك على أشعة الرنين التى خضع لها حازم إمام خلال الساعات الماضية للوقوف على مدى إمكانية تواجده فى لقاء إنبى من عدمه وحال عدم جاهزيته لن يتم المغامرة بإشراكه فى المواجهة حيث سيخوض الفريق الأبيض مرانه الختامى اليوم، السبت، استعدادا لدخول معسكرًا مغلقا لخوض مواجهة إنبى.

واحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

ويرغب الزمالك فى مواصلة المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، من أجل حصد بطاقة التأهل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة، بعدما اشتعلت المنافسة على هذا المركز، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الترتيب بالتساوى فى النقاط مع الأبيض، فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 40 نقطة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.