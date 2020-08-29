فنربخشة يُتمم الاتفاق المُعلق مع الهداف التاريخي للإكوادور “إينير فالنسيا”

أتمت إدارة فنربخشة التركي اتفاقها مع الهداف التاريخي للمنتخب الإكوادوري “إينير فالنسيا” بضمه بعقد مدته 3 سنوات قادمة، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي تيغري المكسيكي.

وقال الموقع الرسمي لنادي فنربخشة “وقع نادينا اتفاقًا مدته 3 سنوات مع إينير فالنسيا. نرحب بك يا فالنسيا ضمن عائلتنا التي ستقاتل من أجلها”.

وأضاف البيان “نتمنى أن تحقق معنا العديد من الانتصارات والبطولات بالقميص الأصفر والأسود”.

وكان فنربخشة اتفق مع إينير فالنسيا في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب مغالاة نادي تيغري المكسيكي في مطالبه المالية، الأمر الذي دفع اللاعب نحو الانتظار حتى انتهاء عقده هذا الصيف لتحقيق العودة إلى أوروبا بالمجان.

وظهر إينير فالنسيا في 25 مباراة مع تيغري بالدوري المكسيكي بموسم 2020/2019، لكنه اكتفى بتسجيل هدف يتيم، وهو أقل معدل تهديفي بالنسبة له منذ عام 2010 عندما سجل هدف وحيد في 24 مباراة مع فريق إميليك الإكوادوري.

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ويتمتع إينير فالنسيا /30 عامًا/ بخبرات جيدة في الملاعب الأوروبية، حيث مثل نادي وست هام يونايتد الإنجليزي في الفترة من 2014 إلى 2016، وقضى موسم 2017/2016 على سبيل الإعارة من وست هام لفريق التوفيز “إيفرتون”، لينتقل بعدها إلى تيغري المكسيكي.

وخاض إينير فالنسيا ما مجموعه 79 مباراة مع تيغري في الدوري المكسيكي الممتاز وسجل 18 هدفًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويحتاج إينير فالنسيا للعودة إلى منتخب الإكوادور خلال ما تبقى من مسيرته الكروية كي ينفرد بلقب الهداف التاريخي لبلاده، حيث يحتل المركز الأول مناصفة مع الأسطورة “أجوستين ديلجادو” برصيد 31 هدفًا لكل منهما.

ورفع فالنسيا رصيده لـ 31 هدفًا حين سجل ثنائية أمام ترينداد وتوباجو في لقاء ودي يوم 14 نوفمبر 2019.

وبعد 5 أيام شارك فالنسيا للمرة الـ 55 مع منتخب الإكوادور، إلا أن بلاده خسرت من كولومبيا بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين لم تلعب الإكوادور أي مباراة دولية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.