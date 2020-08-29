رياضة | أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم فريقي ليفربول وأرسنال فى نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية فى مباراة ستقام على ملعب ويمبلي دون حضور جماهير فى لقاء منتظر بين بطل الدوري الإنجليزي وبطل الكأس.

وستقام مباراة ليفربول وأرسنال فى تنام الخامسة ونصف بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف بتوقيت السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى: لينو.

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خط الدفاع: ويليام ساليبا – دافيد لويز – تييرني – سيدريك.

حط الوسط: ويلوك – تشاكا – ساكا.

الهجوم: ويليان – نكيتياه – بيير إيمريك أوباميانج.

وكان ليفربول قد توج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج الموسم الماضي بينما حقق فريق أرسنال لقب الكأس على حساب مانشستر سيتي.