رياضة | صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع مشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل عبد الله السعيد نجم بيراميدز صدارته لترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة المحلية.

ويعتلي "السعيد" صدارة هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، منها 6 ركلات جزاء، ويأتي في المركز الثاني محمد شريف مهاجم إنبي المعار إليه من النادي الأهلي وسجل 9 أهداف، بينما يحتل سيف الدين الجزيري المركز الثالث برصيد 7 أهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ23 من البطولة والتي تبدأ اليوم السبت:-

- عبد الله السعيد (بيراميدز) – 16 هدفا

- محمد شريف (إنبي) – 9 أهداف

- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) – 8 أهداف

- وليد سليمان (الأهلي) – 7 أهداف

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- مصطفي محمد (الزمالك) – 6 أهداف

- أحمد زيزو (الزمالك) – 6 أهداف

- حسام حسن (سموحة) – 6 أهداف

- محمود علاء (الزمالك) – 5 أهداف

- جونيور أجايي (الأهلي) – 5 أهداف

- حسين الشحات (الأهلي) – 5 أهداف

- مروان حمدي (وادي دجلة) – 5 أهداف

- أحمد ياسر ريان (الجونة) – 5 أهداف