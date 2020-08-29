رياضة | بارما الإيطالي يعين ليفيراني مدربا له

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بارما الإيطالي يعين ليفيراني مدربا له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعيين فابيو ليفيراني كمدير فني جديد للفريق.

وكان ليفيراني الذي تولى مهمة تدريب ليتشي الهابط للدرجة الثانية الموسم الماضي، قد وقع على عقد مع بارما لمدة عامين حتى نهاية يونيو عام 2022، حسبما أكد النادي في بيان له.

وكان نادي بارما الذي ينتمى إلى شمال إيطاليا، قد أقال مدربه المنتهية فترته روبيرتو دافيرسا يوم الأحد الماضي، بعدما أنهى موسم 2019/2020 في المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة.

وتولى دافيرسا مهمة تدريب بارما في أربعة مواسم نجح خلالها في قيادة الفريق للصعود مرتين من الدرجة الثالثة وحتى الأولى في موسمي 2016/2017 و2017/2018.