رياضة | كواليس مكالمة جوارديولا مع ميسي وتفاصيل عرض السيتي لضم اللاعب

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كواليس مكالمة جوارديولا مع ميسي وتفاصيل عرض السيتي لضم اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن كواليس جديدة في الساعات القليلة الماضية حول انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انتشار العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى أن ميسي سينضم إلى صفوف نادي مانشستر سيتي في هذا الصيف بعد اتخاذه قرار بمغادرة البارسا.

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وأكدت الصحفية الموثوقة "فيرونيكا بروناتي" أن ميسي تواصل مع جوارديولا وأكد له أنه يريد الانضمام إلى مانشستر سيتي ولا يهمه المال بل يهمه أن يكون هناك مشروع رياضي ناجح وهو ما لا يتوافر حاليا في برشلونة.

كما أشارت إلى ان مانشستر سيتي ينوي تقديم عرض لمدة موسمين بالاضافه إلى إمكانية التجديد لموسم ثالث إلى ميسي ولكن لم يتم الاتفاق على الأرقام الأساسية بعد والأزمة الوحيدة التي تواجه الصفقة هي راتب اللاعب الذي يساوي راتب خمسة من نجوم النادي الإنجليزي.

كما ذكرت أن مانشستر سيتي يجب عليه تقديم عرض بقيمة 100 مليون يورو بالاضافه إلى جابريل جيسوس إلى نادي برشلونة لمحاولة حسم صفقة ميسي هذا الصيف.