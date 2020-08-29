رياضة | تعرف على مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يعتلي الزعيم صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 63 نقطة، جمعهم من 27 مباراة، فاز في 19 مواجهة، وتعادل في 6 مباريات، مقابل هزيمتين، ويفصله 6 نقاط عن عن غريمه الأزلي وحامل لقب النسخة الماضية النصر صاحب المركز الثاني.

ويتبقى 3 جولات على ختام الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، ليكون الزعيم الهلالي على بعد 3 خطوات من إعادة الدوري إلى خزائنه.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الهلال المتبقية في الدوري السعودي:-

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ومن المقرر أن يستضيف فريق الهلال نظيره الحزم، اليوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستنطلق المباراة الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وأربعين دقيقة بتوقيت السعودية، والتاسعة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وأربعين دقيقة بتوقيت جرينتش.

كما سيكون الهلال على موعد مع فريق الوحدة، يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر القادم، في إطار منافسات الجولة الـ29، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية، والتاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وستقام مباراة الختام في محيط الرعب، أمام فريق الشباب، يوم الأربعاء 9 سبتمبر، في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت السعودية.