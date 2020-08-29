رياضة | إنتر ميلان يغري ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يغري ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي إنتر ميلان في ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، لصفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

وعرض ميسي فاكسًا عرضا رسميًا على إدارة نادي برشلونة منذ عدة أيام، لإبلاغهم برغبتهم في الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الموسم القادم.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الإنتر يراقب وضع ميسي الحالي مع برشلونة، ويريد خطف اللاعب واغرائه بتواجد مواطنه لاوتارو مارتينيز، والتعاقد مع صديقه أرتورو فيدال، لاعب وسط فريق برشلونة.

وأختتمت الصحيفة:" أن إنتر ميلان يعرف أن وجود ميسي سيجذب عشرات الرعاة للنادي من الصين، ويساهم في جمع النيراتزوري للكثير من الأموال".