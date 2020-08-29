أسوان يسعى لإيقاف مسلسل انتصارات بيراميدز على ستاد كلية الشرطة

جدة - عمرو شويل يستدرج أسوان نظيره بيراميدز في تمام السادسة مساء اليوم السبت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما فاز بيراميدز على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة تحقيق النتائج الايجايبة للهروب من شبح الهبوط مشدداً على ضرورة تقديم مباراة ممتعة أمام بيراميدز مثلما ظهر الفريق في لقاء الاهلى رغم الخسارة، في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة حصد النقاط لإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد وسط صراع نارى مع الزمالك والمقاولون العرب.

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ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام بيراميدز مكون من :" مسعد عوض، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أسوان مكون من :"مهدي سليمان -علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - جون أنطوي".