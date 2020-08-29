شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك فى نهائى مرتبط اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم السبت ، فريق كرة اليد بالنادي الأهلى نظيره الزمالك فى قمة نهائى دورى المرتبط مواليد 2002 بصالة الشرقية للدخان .

بينما يلتقى الطيران مع البنك الأهلى لتحديد المركزين الثالث و الرابع فى نفس المنافسة .

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ومن ناحية أخرى تقرر نقل نهائيات كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 من صالة نادى الزمالك إلى صالة أكتوبر الدولية بتقام فى نفس موعدها يومى 5 ، 6 سبتمبر المقبلين، حيث يشهد نصف النهائي مواجهتين بين الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الزمالك ، على أن يقام النهائي فى اليوم التالى، وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد