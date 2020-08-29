شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل دخول معسكر مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، استعداداته اليوم، السبت، لخوض مباراته أمام إنبى المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء غد، الأحد، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى فيها الفريق لاستعادة انتصاراته، بعدما هُزم من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما أول أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

من المقرر، أن تشهد تدريبات الزمالك تصحيح الفرنسى باتريس كارتيرونللأخطاء التى وقع فيها الفريق الأبيض فى المواجهة الماضية أمام المقاولون خاصة الأخطاء الخاصة بخطى الدفاع والوسط إلى جانب الحديث مع لاعبى الخط الأمامى حول الأدوار الدفاعية والهجومية المختلفة المطلوبة منهم فى لقاء الغد، مع التركيز حول كافة نقاط القوة والضعف فى المنافس بعد مشاهدة عدد من المباريات الخاصة به والتى خاضها الفريق البترولى فى بطولة الدورى والتى وقف من خلالها كارتيرون على خطته فى لقاء الغد.

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فيما يدرس المدير الفنى للزمالك، إجراء مجموعة من التغييرات فى التشكيلة البيضاء أمام إنبى، لإراحة بعض العناصر خاصة لتذبذب مستوى بعض اللاعبين فى الفترة الأخيرة لوجود حالة إرهاق لديهم من المشاركة بشكل أساسى بصورة مستمرة حيث يدرس المدرب الفرنسى إشراك الحارس محمود جنش على حساب محمد أبو جبل إلى جانب دراسته الدفع بالمغربى محمد أوناجم على حساب أحمد زيزو فى مركز الجناح الأيمن إلى جانب عودة محمد حسن لقيادة خط الوسط بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التى أبعدته عن الفريق فى المباريات الأخيرة مع التفكير فى الدفع بحسام أشرف على حساب يوسف أوباما منذ بداية اللقاء حيث سيحسم المدرب الفرنسى مدى إمكانية إجراء تلك التغييرات وفقًا لحالة اللاعبين فى المران الأخير بعدما طالب اللاعبين بغلق صفحة الخسارة من المقاولون نهائيًا والتركيز فى اللقاءات المقبلة.

واحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 42 نقطة بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

ويرغب الزمالك فى مواصلة المنافسة على المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، من أجل حصد بطاقة التأهل فى بطولة دورى أبطال إفريقيا للنسخة المقبلة، بعدما اشتعلت المنافسة على هذا المركز، حيث احتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الترتيب بالتساوى فى النقاط مع الأبيض، فيما احتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 40 نقطة، خاصة بعدما تصدر الأهلى جدول الترتيب برصيد 59 نقطة.