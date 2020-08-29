شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبالعال: بيراميدز بطل الدوري الموسم المقبل مش الأهلي ولا الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق على تتويج نادي بيراميدز بدرع الدوري الممتاز الموسم المقبل واحتلال المركز الاول من بداية الموسم الجديد على حساب الاهلي والزمالك وقال في تصريحات لبرنامج اللعيب الاهلي والزمالك لن يتمكنا من مجاراة بيراميدز في الصفقات وعقود اللاعبين والغلبة ستكون لصالح الوافد الجديد على الكرة المصرية لذلك على القطبين الاستعداد جيدا لمنافس قوي الموسم المقبل وتابع:بيراميدز الأقرب للمركز الثاني هذا الموسم الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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