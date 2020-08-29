شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 11 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، مواجهات مهمة فى إطار الجولة الحادية عشر بالدور الثاني من دورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019/2020.

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الشمس مع المعادى و الجزيرة مع سبورتنج و الزمالك مع سموحة و الأهلى مع الطيران .

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ومن ناحية أخرى تقرر نقل نهائيات كأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 من صالة نادى الزمالك إلى صالة أكتوبر الدولية بتقام فى نفس موعدها يومى 5 ، 6 سبتمبر المقبلين، حيث يشهد نصف النهائي مواجهتين بين الشمس مع سبورتنج و سموحة مع الزمالك ، على أن يقام النهائي فى اليوم التالى، وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد