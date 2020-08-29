شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يجرى تحليل الدم استعداداً لمواجهة زعيم الثغر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى اليوم السبت، فريق الاسماعيلى تحليل دم استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى ويأتى ذلك بعد الغاء اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان قرار إجراء مسحة كورونا قبل المباريات بـ48 ساعة وإستبدالها بتحليل الدم ، ويستعد الدراويش لملاقاة زعيم الثغر المقرر لها الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين للمسابقة المحلية، ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا.

وعقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، جلسة مع لاعبى الفريق بفندق الإقامة بالإسكندرية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات وتقديم أداء يليق باسم الدراويش، كما طالبهم بضرورة إعادة البسمة للجماهير التى تحرص على متابعتهم من خلف الشاشات بشغف كبير.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارت بفوز كبير على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف باستاد الإسكندرية.

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وأكد عثمان للاعبين أن الإسماعيلى بقيمته الكبيرة يحتاج لمجهود مضاعف من الجميع لإعادة الفريق لمكانته المستحقة على الصعيد المحلى والقارى، موضحا أنه يجب اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لمصالحة الجماهير.

وشدد رئيس الإسماعيلى فى ختام اجتماعه على أنه لا يوجد مكان لأى لاعب لا يرغب فى تقديم أفضل ما لديه فى الملعب من أجل تحقيق النتائج المميزة.

وأسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده، حيث قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، توجيه الشكر للفرنسى "ديديه جوميز" المدير الفنى لفريق الكرة الأول والاكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادى دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسى مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.