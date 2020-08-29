أمير مرتضى: 3 أشياء منعتنا من المنافسة على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن ثلاثة أسباب منعت فريقه من المنافسة على مسابقة الدوري خلال هذا الموسم.

أمير مرتضى قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"توقف الدوري وأزمة كورونا بجانب عدم تطبيق تقنية الفيديو من بداية الموسم منعتنا من المنافسة على الدوري".

وأضاف :"اتحاد الكرة وعد بتطبيق التقنية منذ بداية الموسم الحالي إلا أن التقنية تم تطبيقها مع منتصف الموسم، لو طبقت التقنية منذ البداية كان الزمالك منافسًا على الدوري الآن".

وأوضح :"استكمال مشوارنا في مسابقة الدوري من أجل تحقيق طلب رئيس النادي مرتضى منصور وهو الفوز على الأهلي لإثبات أن الزمالك لا يهرب من أحد".

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وتابع :"عقب الفوز على الأهلي أكدت للاعبين أن العديد من الشائعات ستخرج لهدم اسقرار الفريق، أندهش من هذه الأخبار لكن في نفس الوقت أسعد".

واستطاع الزمالك أن يضرب الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء السبت الماضي، ليتلقى الفريق الأحمر الخسارة الأولى له في مسابقة دوري we المصري بعد مرور 21 جولة.

الزمالك بعد مرور 22 جولة أصبح يتواجد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وبفارق 17 نقطة عن المتصدر الأهلي.

وتحدث نجل رئيس الزمالك عن مستقبل فرجاني ساسي، قائلاً :"ساسي متبقي في عقده موسم ونصف، ووكيل اللاعب تحدث عبر إحدى القنوات أن اللاعب يؤجل التجديد بسبب ضغط المباريات إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية العام المقبل 2021، حيث كان المتوسط الميدان التونسي انتقل إلى القلعة البيضاء قادمًا من فريق النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية من الموسم الماضي.