فرج عامر يتحدث عن أزمة إلغاء المسحات.. ومصير ثلاثي الأهلي بفريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن إلغاء المسحات الطبية سيُحدث "مهزلة"، مشيراً إلى أن ذلك ما آثر على الدوري المغربي.

وأضاف فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية، :"المسحات الطبية هي الطريقة الفعالة في كل دول العالم وإذا كنا نريد إيقاف الدوري نطبق التحاليل ولو أردنا استمراره علينا عمل المسحات الطبية والأيام بيننا".

وشدد رئيس سموحة على أنه مع انتظام البطولة المحلية لينتهي الدوري في موعده ولكنه ضدد تغيير المسحات الطبية إلى تحاليل للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المُستجد.

ونفى فرج عامر، طلب إدارة النادي الأهلي قطع إعارة لاعبهم محمد عبد المنعم، مضيفاً:"أتمنى استمرار ناصر ماهر بصفوف سموحة على سبيل الإعارة فهو لاعب مميز ولكن فوق إمكانياتي المادية وبخصوص صلاح محسن سمعت برغبة الأهلي في استعادته ولكن الأهلي بالطبع سيرتب أوراقه ويُحدد مصير اللاعبين لو أعطاهم لي سأكون سعيداً ولو رفض فهذا حقه".