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ديديه جوميز: تركيزي كان علي البطولة العربية والإسماعيلي فريق كبير

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أعرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني السابق للإسماعيلي عن حزنه بعد أن توصل لاتفاق مع إدارة النادي لانهاء التعاقد بالتراضي.

وقال جوميز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" انه لم

يستطيع الحصول علي نقاط الفوز في المبارتين التي خاضهم مع الفريق بعد العودة من الكورونا مشيراً الي ان الفريق كان يسير بشكل جيد في مشواره في البطولة العربية خاصة بعد الفوز علي الرجاء المغربي، وأن تركيزه الاكبر كان علي هذه البطولة.

وأوضح انه كان من الصعب التركيز في بطولتين معاً مشيراً الي ان الإسماعيلي فريق كبير و لديه الكثير لتقديمه خلال الفترة المقبلة.

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