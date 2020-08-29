أمير مرتضي يعلق علي مفاوضات الاهلي مع فرجاني ساسي

علق أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك علي إمكانية رحيل فرجاني ساسي نجم الفريق، في ظل مايتردد عن وجود مفاوضات مع اللاعب من عدد من الاندية وفي مقدمتها النادي الاهلي.
وقال أمير مرتضي: "عقد ساسي مع الزمالك لا يزال ساري فكيفيتم التفاوض من الأساس، تلك الشائعات تسعدني جدا فهي تحفز اللاعبين نحن عقدنا جلسة مع اللاعبين وتوقعنا جميعا كل تلك الشائعات وهي تحفزنا للرد في الملعب خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "وكيل فرجاني خرج فيتصريحاته بشكل صريح وقال إن فرجاني يرحب بتجديد عقده مع الزمالك في الوقت المناسب وأعتقد إذا كانت رغبة اللاعب عكس ذلك لن يتحدث وكيل اللاعب بتلك التصريحات ونحن نعمل على مراحل ونعرف الوقت المناسب والبعض تحدث عن محمود علاء والآن هو لاعب في الزمالك حتى عام 2024، هي نفس الشائعات ولكن تنال من كل لاعب".
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