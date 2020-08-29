الزمالك: الدوري مجرد إعداد لدوري أبطال إفريقيا

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن الدوري بالنسبة للفريق مجرد إعداد لدوري أبطال إفريقيا مشددا على أن الفريق له هدف محددة في كل فترة وفي تلك المرحلة الفريق يعرف جيدا هدفهُ. كل فترة وفي تلك المرحلة الفريق يعرف جيدا هدفهُ. وقال أمير في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "الكرة مكسب وخسارة وتعادل ولا يوجد فريق سيفوز فقط مجلس الإدارة لا يحاسب بالقطعة ويدعم الفريق، ونحن نعرف هدفنا جيدا ونعمل من أجلهُ". يوجد فريق سيفوز فقط مجلس الإدارة لا يحاسب بالقطعة ويدعم الفريق، ونحن نعرف هدفنا جيدا ونعمل من أجلهُ". واكمل المشرف علي الكرة : "لدينا جهاز فني قوي ونحن نغلق على أنفسنا جيدا وتخطينا مرحلة التغيير بعد كل مباراة".

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