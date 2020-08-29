رياضة | موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في أخر مباراة له في بطولة الدوري، بهدف نظيف أمام الجونة، بينما تعادل المصري أمام نادي مصر بدون أهداف.

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ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

وتٌذاع أحداث مباراة الأهلي والمصري على قناة On time sports 1.