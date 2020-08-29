رياضة | الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر بيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي تلقوا ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي للتعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتعويض رحيل رمضان صبحي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن اللاعب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحي.

وتابع أن الأهلى قرر متابعة اللاعب عن قرب في مواجهتى الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا قبل بدء مفاوضات ضمه مع ناديه.