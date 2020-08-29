رياضة | برشلونة يحسم موقف جريزمان من العودة إلى أتلتيكو مدريد

أوضح نادي برشلونة الإسباني، حقيقة الشائعات التي تناولت عودة نجم الفريق أنطوان جريزمان، إلى فريقه السابق أتليتيكو مدريد.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برشلونة عرض على إدارة الروخي بلانكوس، انتقال جريزمان، مقابل ضم المهاجم البرتغالي جواو فيليكس لصفوفه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن مصادر موثوقة داخل برشلونة نفت حدوث مثل تلك المفاوضات، بعرض جريزمان على أتليتيكو مدريد.

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وأضافت، أن العكس هو ما حدث، حيث تفاوض أتليتيكو مدريد مع برشلونة حول ضم جريزمان، وعرض النادي بعض نجومه ضمن الصفقة، ولم يكن بينهم جواو فيليكس.

ورفضت إدارة برشلونة التخلي عن جريزمان بأي شكل خلال الفترة الحالية، مشددةً على أن اللاعب ضمن خطط الفريق المستقبلية.

وانضم جريزمان لصفوف برشلونة في الصيف الماضي، مقابل 120 مليون يورو.