شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: جمهور الزمالك والأهلي بيحبوني لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق إن صراحته وقوله الحقيقة دائما هي سبب حب وثقة جمهور للقطبين فيه ودائما ما يقتنعون بتحليلي ورؤيتي الفنية في أي مباراة.

وتابع: صراحتي المعهودة وإني بقول للأعور انت اعور في وشه هي سبب نجاح تحربتي الإعلامية في الفترة الاخيرة وقال: أخذت عهد على نفسي بعدم مجاملة أي شخص في المنظومة الرياضية حتي لا افقد مصداقيتي امام جمهور الذي يتابعني في أي مكان.