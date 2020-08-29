شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: جمهور الزمالك والأهلي بيحبوني لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق إن صراحته وقوله الحقيقة دائما هي سبب حب وثقة جمهور للقطبين فيه ودائما ما يقتنعون بتحليلي ورؤيتي الفنية في أي مباراة.
وتابع: صراحتي المعهودة وإني بقول للأعور انت اعور في وشه هي سبب نجاح تحربتي الإعلامية في الفترة الاخيرة وقال: أخذت عهد على نفسي بعدم مجاملة أي شخص في المنظومة الرياضية حتي لا افقد مصداقيتي امام جمهور الذي يتابعني في أي مكان.
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