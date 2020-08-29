شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: أزمة الأهلي في إدارة التعاقدات والمجلس مش عارف يجيب صفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال لاعب الزمالك السابق أن المشكلة الحقيقية التىً يعاني منها النادي الاهلي هي فشله في إبرام صفقات جديدة مميزة فضلًا عن فشلهم في الإبقاء على القوام الأساسي للفريق وأبرز اللاعبين وعلي رأسهم عبدالله السعيد ورمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد فتحي.

وقال عبدالعال في تصريحات لبرنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر إن الأهلي يعاني من أزمة كبيرة في إدارة التعاقدات التي فشلت في الحفاظ القوام الأساسي للفريق وتتحمل مسؤولية انهيار الاحمر في الفترة الأخيرة.