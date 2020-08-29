رضا عبدالعال: أنصح الزمالك بسرعة التجديد لساسي.. وبن شرقي أفضل محترف بمصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق مجلس ادارة نادي للزمالك برئاسة مرتضي منصور وإدارة الكرة بسرعه تجديد عقد فيرجاني ساسي صانع العاب القلعة البيضاء لتفويت الفرصة على المتربصين وقال عبدالعال اثناء حلوله ضيفا على مهيب عبدالهادي في برنامج «اللعيب» إن «شائعات التفاوض بين الأهلي وساسي لم ولن تؤثر على الزمالك لأن ساسي مرتبط بعقد لمدة موسم لكن الأفضل ان يتم تجديد عقده مبكرا لانه في حالة رحيله لن يتم تعويضه بخلاف اَي لاعب آخر». ووصف عبدالعال أشرف بن شرقي بانه أفضل لاعب محترف في مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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