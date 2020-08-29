شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الليلة.. طارق العشري «فرمل» انتصارات الأهلي في 11 ‏مناسبة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019-2020.

طارق العشري، المدير الفني لفريق النادي المصري، سبق وأن واجه الأهلي في 28 مباراة سابقة على مدار مشواره التدريبي.

ونجح الأهلي في الفوز في 15 مباراة منهم، في حين استطاع العشري من تحقيق 6 انتصارات على الفريق الأحمر «منهم انتصاراً بركلات الترجيح»، كذلك تعطيل انتصاراته في 5 مباريات أخرى وفرض التعادل.

وواجه العشري الأهلي خلال ولايته لكل من حرس الحدود ووادي دجلة وإنبي ووادي دجلة والمقاولون العرب وأهلي بني غازي.

العشري تعثر في مواجهة الأهلي خلال أول 4 مواجهات جمعت الطرفين بولايته لحرس الحدود، وحقق أول نتيجة إيجابية في المواجهة الخامسة وقاد الحرس للانتصار بهدف نظيف في كأس مصر موسم 2008-2009.

والتقى الأهلي بالعشري في 4 نهائيات سابقة، بواقع 1 بكأس مصر و3 بالسوبر، وتقسام الطرفان الألأقاب، فقاد العشري الحرس للقبي الكأس والسوبر المحلي، في حين حقق الأهلي السوبر المحلي مرتين على حساب العشري وهو مدرباً لكل من الحرس وانبي.

3 انتصارات متتالية حققها العشري على الأهلي وذلك خلال ولايتيه لكل من أهلي بني غازي الليبي والتفوق على الفريق الأحمر ذهاباً إياباً بدور الـ 16 لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2014، وإنبي والفوز بهدف نظيف في الدوري موسم 2014-2015.

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الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي أمام فريق يدربه طارق العشري، كان من نصيب أبناء التتش في الدوري وموسم 2012-2013 والحاق هزيمة كاسحة بإنبي بنتيجة 5/1.

وحقق الأهلي 7 انتصارات متتالية على العشري بداية من لقاء 25 يوليو من عام 2010 والفوز على الحرس بهدف، وحتى الخماسية الحمراء في شباك إنبي في الرابع والعشرين من مايو من عام 2013.