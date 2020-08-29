شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة رحيل فرجاني ساسي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النجم التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادٍ اّخر.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات قناة «النهار»: «فرجاني ساسي لاعب هام ونحن متمسكون بخدماته وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده».

وأتم تصريحاته: «البعض يحاول إثارة أزمة حول تجديد اللاعب، ولكن الزمالك يرغب في استمراه وسنقوم بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ولن يرحل عن صفوفنا».