شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: «الفار» سبب خسارة الزمالك أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لم يخسر أمام المقاولون العرب.

وأوضح أحمد مرتضى في تصريحات على قناة «النهار»: «لم نخسر من المقاولون العرب بالأداء أو الفنيات، ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفار».

وتابع: «هدفنا الأول الاّن هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة».

وكان الزمالك قد خسر أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف، في حين سيلاقي الفريق الأبيض نظيره الرجاء المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين بنصف نهائي دوري الأبطال.