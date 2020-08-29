شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يطالب محمود كهربا بالاعتذار ودفع العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب النادي الأبيض السابق والأهلي الحالي بالاعتذار للزمالك عما بدر منه.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية«:»على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه من الزمالك من أجل الانضمام للأهلي.

وتابع: «نحن ننتظر أداء أفضل من جميع اللاعبين وبالأخص النجم المغربي أشرف بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق في الفترة المقبلة

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أصدر حكماً بدفع كهربا مبلغ مالي قيمته 2 مليون دولار في أزمة رحيله عن الزمالك.