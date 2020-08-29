شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: من الوارد ضم رمضان صبحي وندرس تكريم مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إمكانية ضم رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق للصفوف البيضاء في الموسم المقبل.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات متلفزة:«من الوارد التعاقد مع رمضان صبحي فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك».

وتابع: «لم يعد هناك شيئاً إسمه ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين».

وأتم مرتضى تصريحاته: «نرغب في تكريم مؤمن زكريا وقمنا بمناقشة إقامة حفل لتكريم اللاعب ونتمنى له الشفاء الدائم»