شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: من الوارد ضم رمضان صبحي وندرس تكريم مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إمكانية ضم رمضان صبحي، نجم الأهلي السابق للصفوف البيضاء في الموسم المقبل.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات متلفزة:«من الوارد التعاقد مع رمضان صبحي فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك».
وتابع: «لم يعد هناك شيئاً إسمه ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين».
وأتم مرتضى تصريحاته: «نرغب في تكريم مؤمن زكريا وقمنا بمناقشة إقامة حفل لتكريم اللاعب ونتمنى له الشفاء الدائم»
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