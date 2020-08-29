شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: رمضان صبحي اختار صح وهرب قبل ما الأهلي يغدر به والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى رضا عبدالعال نجم الزمالك السابق ان رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الانجليزي هو اكثر إنسان في الدنيا يعرف مصلحته جيدا وانه اختار القرار الانسب والصحيح بالرحيل عن الاهلي
وقال عبدالعال في تصريحات لقناة ام بي سي مصر في برنامج اللعيب الذي يقدمه مهيب عبدالهادي ان رمضان نفد بجلده قبل ان يقوم الاهلي وادارة التعاقدات بالغدر به مثل حسام عاشور وشريف إكرامي وعبدالله السعيد
وراهن على تألق صبحي مع بيراميدز لانه الأفضل له
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الوضع في مصر
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اصابات
98,062
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تعافي
69,612
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وفيات
5,342
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