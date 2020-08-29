شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النجوم يكشف تفاصيل تعثر انتقال «فؤاد» للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب الفريق المعار إلى صفوف نادي إنبي، للحصول على خدماته بداية الموسم الجديد.

وقال الطويلة في تصريحات عبر قناة النهار: «الأهلي فاوضنا جدياً للحصول على خدمات اللاعب وخدنا خطوات في مراحل المفاوضات ولكن الصفقة لم تتم».

وتابع: «الأهلي اختلف معنا خلال المفاوضات حول بنود بيع كريم فؤاد»

وواصل الطويلة :«إنبي ليس من حقه شراء كريم فؤاد وعقد اللاعب معهم لمدة موسمين ولكن».

وأنهى تصريحاته: «عقد اللاعب مع إنبي موسمين ولكن اذا تلقى اللاعب عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم».

Advertisements