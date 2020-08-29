شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يغادر معسكر استاد القاهرة استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو منتخب تنس الطاولة المعسكر الذى يقام بإستاد القاهرة ، في اطار الاستعداد للبطولات المقبلة ، و منها بطولة مصر الدولية ، و بطولة أفريقيا ، والذى يقام لمدة 3 أيام من كل أسبوع .

وغادر اللاعبون المعسكر للانضمام إلي تدريبات أنديتهم استعدادا للبطولات المحلية ، والذى ينطلق 5 سبتمبر المقبل .

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أعلن مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتز عاشور، جدول مباريات الدورات المجمعة لبطولة الدورى، والتى تنطلق سبتمبر المقبل، على مستوى الرجال والسيدات، وتبدأ المنافسات بالدورة المجمعة للدورى الممتاز"ب" رجال وسيدات والخاصة بالصعود للدورى الممتاز أ فتقام فى الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، كما تقام فى نفس الصالة الدورة المجمعة الأولى للدرجة الأولى رجال للصعود الى الدورى الممتاز "ب ".

وفيما يخص الدورى الممتاز رحال وسيدات فتقام الدورة المجمعة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر، وعلى مستوى الدورة المجمعة الثانية للدورى الممتاز أ رجال وسيدات فتقام بنفس الصالة أيضا خلال يومى 12 و 13 أكتوبر القادم .

أسفرت نتائج المسحة الأولى لفيروس كورونا التي خضع لها منتخب تنس الطاولة من لاعبين ومدربين وجهاز إدارى، عن سلبية المسحة بالكامل، وسلامة جميع أفراد الجهاز الفني والإدارى واللاعبين أيضًا، حيث خضع للمسحة كل من ماجد عاشور المدير الفني لمنتخب الرجال، وأشرف حلمى مدرب منتخب السيدات، وفرح عبد العزيز، ويسرا حلمى، وأحمد صالح، وخالد عصر، ومحمد البيلى لاعبى المنتخب.