شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: الإسماعيلى لم يظلمنى.. وبقاء باهر المحمدى ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال ديدييه جوميز المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلى، أن باهر المحمدى مدافع صلب ولا يجب على الفريق الأصفر التفريط في خدماته لأنه من الصعب تعويضه، موضحا أن اللاعب لم يتحدث معه في أى عروض لانتقاله للأهلي أو أى ناد آخر موضحا: "باهر كواليتي محتاجه الإسماعيلى وإذا أراد الرحيل فأعتقد أنه وجهته ستكون الإحتراف".

وأكد جوميز في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب بي أون تايم"، على فضائية أون تايم سبورت، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أنه لم يتعرض للظلم بسبب قرار إدارة الدراويش بفك الارتباط معه مؤخرا، موضحا أنه يعشق مصر ويتمنى العودة إليها مجددا.

اضاف المدرب الفرنسي: "الطريقة التي خرجت بها من النادي ليست مهمة، الأهم هو كيف يؤدي المدرب مهام عمله، أتمنى أن يجد الإسماعيلي طريقة أفضل لتحقيق البطولات، خاصة أنهم يملكون الكثير من العناصر المؤدية لتحقيق النجاحات، الإسماعيلي فريق متحمس وهذا ما جعلهم ينتصرون على الرجاء بالرغم من أفضليتهم الفنية".

وأوضح مدرب الدراويش السابق:"لا يجب على المدير الفني البحث عن مبررات، لعبنا أول المباريات عقب التوقف بسبب كورونا بدون 5 لاعبين من القوام الأساسى، ولم أطلب من اللاعبين أن يلعبوا الكرات الطويلة، ولكننا غيرنا طريقة اللعب بسبب الظروف التي مررنا بها".

وأكمل جوميز: "الفريق يحتاج الاستقرار والوقت حتى يسترد الفريق هويته، يجب أن تكون هناك حلول هجومية وجدنا غايتنا في صفقتي بن يوسف وكادو لكن الفريق مازال يفتقد للواقعية وبعض الدعم الهجومي".

وكشف إن تركيز إدارة النادي كان على حصد لقب كأس الأمير محمد الخامس "البطولة العربية"،علي حساب الدوري المصري الممتاز وهو من أهم أسباب تدهور النتائج مع الدراويش ، قائلا: "إدارة النادي ابلغتني بالتركيز بشكل كبير بالتركيز على حصد لقب البطولة العربية ،وهو ماحدث والدليل نتائجنا الجيدة في المسابقة".

وأعترف جوميز: "انا بكل تأكيد اتحمل مسئولية التعادل في المباراتين الأخيرتين ، غياب الأجانب أثر كثيرا على نتائج الجولات الماضية ،لكنني لا أخلق اعذار واتحمل سقوط الفريق أمام وداي دجلة وحرس الحدود".

Advertisements

وأوضح :"ديسابر أبلغني بكل التفاصيل الموجودة داخل نادي الإسماعيلي ،ووجدت ماقاله سباستيان فور وصولي إلي النادي ،وكانت هناك عددا من الأشياء التي أبلغني بها وهي بيع نجومه وهو السبب الأكبر في عدم استقرار النادي .

وعن دور الإدارة وطريقة تعاملها قال: "الإدارة كانت سعيدة بنتائج الفريق، خاصة في البطولة العربية بالرغم من كثرة التعادلات في الدوري المحلي، وأنا المسؤول عن تلك النتائج، رغبتنا كانت تحقيق البطولة العربية وتركيزنا كان منصب فيها، لذلك النتائج لم تكن على أفضل مستوى في مسابقة الدوري".

وأجاب المدرب الفرنسي حول تأثير غياب الجماهير موضحا: "لا أعرف إن كان غياب الجماهير يؤثر على نتائج الفريق في الدوري، لكني أعرف أن الإسماعيلي لديه عدد كبير من الجماهير ويملئ مدرجات ستاد الإسماعيلية، والتي كان لها دور كبير في الفوز على الرجاء".

وعن مسيرته التدريبية قال: "أهم الفرق التي أثرت في مسيرتي، هي أول فريق رايون في رواندا والذي حققت معه الكثير من النتائج الجيدة، وفتح لي باب تدريب القطن الكاميروني".

وزاد: "عندما عملت في الإسماعيلي، عرفت أنه فريق يملك الشخصية، لكن ينقصه الاستقرار وتدعيم جميع الخطوط، وبناء الفريق من خلال الناشئين كما أنه يحتاج لمشروع وللوقت، ولقد أخبرت إدارة النادي بذلك، ومع الاستقرار سيسترد الفريق هويته حتى في حال رحيل بعض اللاعبين".

وكشف المدير الفني السابق للإسماعيلي، أن مواطنه سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز السابق، كان يقدم النصائح له دائمًا بالإضافة على علاقته الجيدة بالفرنسي الأخر باتريس كارتيرون موضحا: " لم أكن أعرف باتريس كارتيرون قبل تدريب الإسماعيلي، لكننا تحدثنا أثناء توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو إنسان رائع".

وختم دوميز: "تحدث معي سيباستيان ديسابر، وأخطرني بالظروف الماضية للفريق، قبل أن أتولى المسئولية الفنية، منذ أن توليت منصب المدير الفني للقطن الكاميرون بعده، ولا يتأخر في تقديم النصائح لي".