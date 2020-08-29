شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى مع ساسى.. والهدف الوحيد من استكمال الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك إن الفريق الأبيض مر بظروف صعبة هذا الموسم بسبب فيروس كورونا المستجد موضحًا إن ناديه حدد أهدافه التى يسعى لتحقيقها، مؤكدا أن كرة القدم رياضة ومكسب وخسارة.

أضاف أمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى: "كان الأفضل إلغاء الدورى ولعب موسم جديد بسبب المشاكل والضغوطات وصممنا على رأينا هذا حتى بعد أن فوزنا على النادى الأهلى في القمة 120".

تابع أمير: "الدورى بالنسبة لنا فرصة جيدة حتى نستطيع تسويق لاعبينا ومنح الفرصة لأخرين وهى إعداد جيد لبطولة دورى أبطال أفريقيا وأبلغنا رئيس النادى مرتضى منصور بأهدافنا والمطلوب مننا وهو تفهم وجهة نظرنا وكان طلبه الوحيد اننا نكسب الأهلى لأن الدورى ملوش طعم".

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وواصل: "نادى الزمالك لا يخاف من أحد وأكثر نادى توج ببطولات هذا الموسم ودائما نسمع إشاعات هدفها هدم استقرار النادى ولكن مجلس الإدارة قال إنه لن يحاسبنا بالقطعة ولكننى مبسوط من تلك الإشاعات لأنها تساهم في توحيد اللاعبين على فكرة واحدة وتنبأنا بهذه الإشاعات وأبلغنا بعضنا بها بعد الفوز على الأهلى وقلنا هنسمع أخبار مضروبة".

وأكمل أمير حديثه عن الفار: "طبقنا تقنية الفار في منتصف الموسم بعد ما الأهلى وسع الفارق مع منافسيه بالطريقة التي يعلمها الجميع وفى مباراة نادى مصر فوجئنا ان الفار معطل والحكام قال أنهم أبلغوا مديرى الكرة في الفريقين وهذا لم يحدث".

وكشف المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك حقيقة مفاوضات النادى الأهلى مع التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض قائلا: "لا أساس لها من الصحة" مختتما:" التزمنا ببرتكوول المسحات وفوجئنا بطريقة تانية خالص من اتحاد الكرة تجعل الطريقة غير سليمة".