شكرا لقرائتكم خبر عن العشري ينفي رحيله عن المصري.. ويؤكد: لا أعرف تشكيل فريقي ‏لمباراة الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن استغرابه الشديد من عدم ظهور نتيجة مسحات كورونا الخاصة بلاعبي المصري قبل ساعات قليلة من مواجهة النادي الأهلي.

وأكد طارق العشري في تصريحات على قناة «النهار»: «افتقد عدد كبير من اللاعبين في الوقت الجاري، والجميع يعاني من تدهور في الحالات الصحية بسبب توابع إصابتهم بفيروس كورونا».

وتابع: «نتائج مسحات لقاء غدًا لم نظهر بالنسبة لنادي المصري حتى الآن، وانا لم أقوم حتى الآن بالاستقرار على التشكيل بسبب عدم معرفتي لنتائج مسحات كورونا لتحديد القائمة».

واستطرد حديثه: «أركز في مهمتي مع المصري وواجهنا ظروف صعبة مع الفريق البورسعيدي منذ تفشي فيروس كورونا بسبب الإصابات وليس لدي أي نية في الرحيل».

وأتم العشري حديثه: «لن أتخلى عن النادي المصري إلا إذا المجلس طلب رحيلي، ولن أترك المركب تغرق في المصري».

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